Лавров разъяснил главе МИД Финляндии позицию России по Навальному и высылке дипломатов

С инициативой разговора на данные темы обратился министр иностранных дел Финляндии Пекко Хаависто.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил главе МИД Финляндии позицию России по политику Алексею Навальному и высылке дипломатов.

По его словам, с инициативой разговора на данные темы обратился министр иностранных дел Финляндии Пекко Хаависто.

Мы ему подробно разъясняли, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia