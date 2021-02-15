Россия не собирается отворачиваться от Европы, отметил Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией. Заявление он сделал на встрече с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Российский министр подчеркнул, что сейчас формат взаимодействия с Европейским союзом свёлся на редких встреч. При этом, отметил Лавров, на них затрагиваются прежде всего те вопросы, которые интересуют Брюссель. Глава МИД РФ заявил, что РФ готова вернуться к нормальным двухсторонним отношениям с ЕС — но тогда Брюсселю придётся учитывать и интересы Москвы.

Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

При этом, по его словам, Россия не собирается отворачиваться от Европы, ведь на уровне отдельных стран-членов союза у неё много друзей.

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Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia