Хозяин дома в Германии, где жил Навальный, снял пародию на сюжет "России 1"

Он высмеял тот факт, что ведущая посчитала роскошными атрибутами тарелку фруктов для гостей.

Хозяин дома в Германии, где жил российский политик Алексей Навальный, снял пародию на сюжет "России 1", в котором рассказали о "шикарной" жизни политика во время реабилитации в ФРГ.

Владелец дома надел рыжий парик и, пародируя ведущую "Вестей недели" Анастасию Попову, излишне эмоционально стал рассказывать о местах в доме, о которых говорила тележурналистка. Он высмеял тот факт, что ведущая посчитала роскошными атрибутами тарелку фруктов для гостей, пластмассовый туалетный ершик, конфету на постели, бассейн и небольшую библиотеку.

Ранее Лавров заявил, что порядочному человеку ясна оценка действий Навального в деле о клевете на ветерана.

Видео: YouTube / Tytus De Zoo