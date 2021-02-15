Глава МИД Финляндии заявил, что ЕС важно найти решения для обеспечения диалога с Россией

Несмотря на санкции, бизнес и люди из РФ и Финляндии тянуться друг к другу.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Евросоюзу важно найти решения для обеспечения диалога с Россией. Об этом он говорил по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Мы считаем очень важным, чтобы нашлись решения, которые обеспечивали бы активный диалог. Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

Он подчеркнул, что Евросоюз тяжёло воспринял решение России о высылке трёх дипломатов стран-членов Евросоюза из Москвы. Хаависто отметил, что несмотря на это, Россию и Европейский союз связывают торговые и промышленные проекты — например, в сфере некоторых предприятий.

Глава МИД Финляндии заявил, что несмотря на санкции, бизнес и люди из РФ и Финляндии тянуться друг к другу — благодаря этому торгово-экономические отношения развиваются.

Ранее Лавров разъяснил главе МИД Финляндии позицию России по Навальному и высылке дипломатов.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia