Глава МИДа выразил сожаление о том, что Штатам больше нечего противопоставить нормальному дружескому общению.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V". Он отметил, что РФ не дружит с кем-то против кого-то.

Глава МИДа выразил сожаление о том, что Штатам больше нечего противопоставить нормальному дружескому общению между государствами. По его словам, если кроме подобных заявлений сказать нечего, то это печально.

Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Ранее мы писали, что Лавров воспользуется приглашением главы МИД Того посетить страну. Министр подчеркнул, что признателен за приглашение и планирует совершить рабочий визит в страну.

Фото: vk.com / МИД РФ