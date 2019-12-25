В Аргентине начались слушания по делу о кокаине в посольстве РФ

Второе заседание запланировано на 25 февраля.

В Аргентине начались судебные слушания по делу о кокаине в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства Telam. На первом заседании дали показания двое обвиняемых аргентинцев. Подозреваемый механик Александр Чикало рассказал, что не был причастен к организации незаконных поставок веществ. Он считает, что задержанный в Германии Андрей Ковальчук предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, но он отказался.

Вторым обвиняемым является бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. Мужчина отказался давать показания по рассматриваемому делу. Следующее заседание запланировано на 25 февраля. На нем суд заслушает свидетелей.

Напомним, что уголовное дело возбуждено МВД России 15 ноября 2017 года. Российские дипломаты в феврале 2018 года рассказали, что проведена совместная операция с аргентинскими правоохранителями. Полицейские пресекли крупную партию запрещенных веществ, которая должна была пойти на европейский рынок. Речь идет о кокаине общим весом в 367 кг. Его нашли в одном из зданий посольства РФ Буэнос-Айресе. Считается, что партия наркотика принадлежала сотруднику дипломатической миссии из технического состава Али Абянову. К тому моменту мужчина уже завершил свою командировку.

Оперативники задержали еще троих подозреваемых: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянов в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор банды Андрей Ковальчук. За выявленную партию наркотиков на черном рынке преступники могли получить около 60 млн евро.

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