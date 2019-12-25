Глава Минобороны рассказал о подготовке военнослужащих к отправке в Баку.

В Анкаре заявили, что турецкие военные вскоре отправятся в Азербайджан. Об этом местным журналистам из информационного агентства Anadolu рассказал министр обороны Хулуси Акар. Чиновник уточнил, что переброска сил произойдет в ближайшее время.

Турецкие военнослужащие вскоре отправятся в Азербайджан, сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Напомним, что 17 ноября парламент Турции одобрил указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных на территорию Азербайджана. Военнослужащие смогут находиться з границей в течение года. На прошлой неделе Анкара и Москва подписали меморандум о контроле за перемирием в регионе конфликта (Нагорном Карабахе). Турецкие силы будут работать через мониторинговый центр, расположенный в Азербайджане. Согласно данным Москвы, речи о совместных миротворческих мероприятиях не идет.

Минобороны Турции: ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе.

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