В калифорнийском озере Моно обнаружены черви трех полов

Они живут в экстремальных условиях: соединениях мышьяка, солей и щелочи.

Американские ученые нашли в калифорнийском озере трехполых червей. Они способны также вынашивать детенышей в утробе, а также жить в запредельно высоких концентрациях мышьяка. Описание видов опубликовано натурологами в научном издании Current Biology.

Нам еще предстоит понять, как эти живые существа, состоящие всего из тысячи клеток, научились жить в столь агрессивных условиях комментируют авторы работы

Исследователи считают, что сделали важный шаг в развитии биотехнологий. Они приводят в пример разработку солнцезащитных кремов. Они были получены благодаря анализу деятельности водорослей и бактерий-эктремофилов. Применение для человека могут найти и способности червей.

Известно, что найденные организмы обитают в озере Моно. Водоем богат щелочью, соединениями мышьяка и соли. В озере ранее не находили живности кроме водорослей, бактерий, рачков и личинок мух. Теперь выяснилось, что его населяют самки и самцы червей, а также гермафродиты. Последние могут самостоятельно продолжать род без спаривания друг с другом. Они способны выживать не только в экстремальных условиях, но и в обычной среде.

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Видео: YouTube/ Trapula, Zapping Sauvage