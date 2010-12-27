Домашние питомцы могут жить вечно: в Китае научились клонировать котят

Копия пушистого любимца обойдется владельцу в крупную сумму денег.

Китайские разработчики предлагают создавать клонов домашних питомцев, чтобы владельцы не расстраивались после гибели животного. В конце июля ученым удалось клонировать первого котенка по кличке Чеснок. Проектом занималась пекинская компания Sinogene Biotechnology Company. Результаты работы размещены в издании ZOL.

Мы начнем предоставлять официальные услуги по клонированию Заявили авторы исследования

Специалисты рассказали, что для клонирования животного по типу кошки или собаки требует культивирования эмбриона из материнской клетки. Процесс нужно произвести перед имплантацией матку суррогатной матери. Вся технология от момента извлечения генетического материала до рождения котенка занимает около двух месяцев. Копия животного обойдется покупателям в 35 тысяч долларов.

Ранее подобный мировой опыт производился только в 2001 году. В ближайшее время китайцы собираются экспериментировать на лошадях и голубях.

Напомним, что Piter.tv писал о том, что кошки привязываются к хозяевам больше, чем собаки.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

