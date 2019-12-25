Африканские боевики сожгли украинские БТР-3 при отступлении

Всего было сожжено три единицы этой техники.

Вооруженные силы Нигерии лишились во время столкновений с противниками трех бронетранспортеров, которые они ранее купили у Украины. Об этом сообщает "Российская газета".

По данным издания, боевые машины БТР-3 были переданы нигерийской армии в феврале 2013 года. Недавно они были захвачены африканскими террористами во время нападения. Однако при отступлении боевики решили уничтожить бронетранспортеры.

Всего Украиной было продано более 50 единиц подобной техники. По данным "РГ", в настоящее время Нигерия решила отказаться от контрактов с украинскими поставщиками и производителями, так как считает их ненадежными партнерами.

Ранее в России насчитали на Украине 500 готовых к войне танков.

Фото: Twitter / @o_gilvi