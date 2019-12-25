Россиянин с судна Davide B находится в безопасности.

Похищенных у берегов Нигерии моряков освободили. Об этом рассказал местным журналистам представитель компании-судовладельца корабля Davide B Кор Радингс. Специалист De Poli Shipmanagement напомнил, что ранее судно захватили пираты. В СМИ появились данные о том, что среди заложников оказался гражданин РФ.

Все 15 человек, похищенные с судна Davide B в Гвинейском заливе 11 марта, освобождены и находятся в безопасности. Кор Радингс, представитель компании De Poli Shipmanagement

В настоящее время освобожденные моряки связались со своими семьями. Все члены экипажа чувствуют себя хорошо, хотя находились на протяжении четырех недель в непростых условиях. Все пострадавшие получают медицинскую помощь. После этого моряки вернутся на родину.

Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами.

Фото: Pixabay.com