Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами

В Гвинейском заливе преступники напали на корабль с моряками.

Посольство России в Нигерии пытается освободить соотечественника, похищенного пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщается на официальной странице дипломатического представительства РФ в аккаунте на Facebook.

12 марта в 210 милях от города Лагоса (Нигерия) произошло пиратское нападение на судно "MT Davide B". Похищен российский гражданин С.В.Вдовин в числе других членов экипажа. российские дипломаты

В посольстве уточнили, что получили сведения от представителей компании-судовладельца De Poli Shipmanagement". Сейчас специалисты устанавливают возможное нахождение россиянина, а также предпринимают шаги по его освобождению из плена.

Посольство России раскритиковало призыв Эстонии к ужесточению санкций.

Фото: Facebook/Embassy of Russia in Nigeria

