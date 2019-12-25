  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами
Сегодня, 12:59
271
lesjasap

Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами

0 0

В Гвинейском заливе преступники напали на корабль с моряками.

Посольство России в Нигерии пытается освободить соотечественника, похищенного пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщается на официальной странице дипломатического представительства РФ в аккаунте на Facebook.

12 марта в 210 милях от города Лагоса (Нигерия) произошло пиратское нападение на судно "MT Davide B". Похищен российский гражданин С.В.Вдовин в числе других членов экипажа.

российские дипломаты

В посольстве уточнили, что получили сведения от представителей компании-судовладельца De Poli Shipmanagement". Сейчас специалисты устанавливают возможное нахождение россиянина, а также предпринимают шаги по его освобождению из плена.

Посольство России раскритиковало призыв Эстонии к ужесточению санкций.

Фото: Facebook/Embassy of Russia in Nigeria
 

Теги: de poli shipmanagement, гвинейский залив, нигерия, пираты, похищение человека
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии