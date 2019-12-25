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Посольство России раскритиковало призыв Эстонии к ужесточению санкций
Сегодня, 9:26
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matveyvn

Посольство России раскритиковало призыв Эстонии к ужесточению санкций

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В правительстве Эстонии ранее заявляли об отсутствии оснований для дальнейшей поддержки хороших отношений к России.

Посольство России раскритиковало призыв Эстонии к ужесточению санкций из-за того, что это приведёт к ухудшению двухсторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Таллине.

Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу.

цитата из сообщения посольства в Эстонии

Дипломаты заявили, что в правительстве Эстонии ранее заявляли об отсутствии оснований для дальнейшей поддержки хороших отношений к России. Теперь этот порыв, по словам российских дипломатов, подхватили и депутаты.

Ранее страны НАТО требуют от России не использовать 5G в приграничной зоне.

Фото: pixabay.com

Теги: внешняя политика, посольство, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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