В правительстве Эстонии ранее заявляли об отсутствии оснований для дальнейшей поддержки хороших отношений к России.

Посольство России раскритиковало призыв Эстонии к ужесточению санкций из-за того, что это приведёт к ухудшению двухсторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Таллине.

Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу. цитата из сообщения посольства в Эстонии

Дипломаты заявили, что в правительстве Эстонии ранее заявляли об отсутствии оснований для дальнейшей поддержки хороших отношений к России. Теперь этот порыв, по словам российских дипломатов, подхватили и депутаты.

Ранее страны НАТО требуют от России не использовать 5G в приграничной зоне.

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