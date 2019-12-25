Протестующие бросали в представителей закона камни бутылки с зажигательной смесью.

В Афинах произошли беспорядки из-за продления карантина. Об этом рассказали местные журналисты с портала aspropyrgosnews.gr. По данным очевидцев, протестные акции также зафиксированы на территории города Аспропиргос, расположенного севернее Афин.

Район превратился в поле боя. В течение примерно 10 минут слышались непрерывные взрывы коктейлей Молотова. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу местные СМИ

Ранее правительство ввело в трех столичных районах (в Аспропиргосе, Элевсине и Мандре) жесткие ограничения на неделю. Локдаун начал действие с 17 декабря. Однако число новых инфицированных не начало снижаться, поэтому чрезвычайные меры решено было продлить сначала до 30 декабря, затем - до 6 января. В рамках массовых протестов активисты забросали полицию коктейлями Молотова и камнями. В общей сложности в мероприятиях приняли участие около сотни жителей.

Главный эпидемиолог Греции рассказал, когда закончится пандемия COVID-19.

Фото: Pixabay.com