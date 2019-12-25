Сотирис Циодрас отметил, что инфекция замедлит распространение, когда появится вакцина.

Главный эпидемиолог Греции рассказал, когда закончится пандемия COVID-19. Об этом во время пресс-конференции вместе с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом рассказал глава профильного ведомства Сотирис Циодрас. Чиновник считает, что распространение инфекции завершится только с появлением эффективной вакцины. Такой препарат ожидается к концу 2020 - началу 2021 года. Глава правительства пообещал первым сделать себе прививку от коронавируса.

Мы надеемся, что наши меры сработают и прекратится подпитка вируса. У нас есть критерии, чтобы следить, как работают меры. Я думаю, что пандемия прекратится только вместе с вакциной. Результаты по получению эффективной и безопасной вакцины мы получим в конце этого года – в начале следующего Сотирис Циодрас, главный эпидемиолог Греции

Эксперт уточнил, что публикация результатов исследования в отношении трех вакцин, которые несут надежды для Евросоюза, будет доступна в ноябре или декабре текущего года.

В Греции вводится всеобщий карантин.