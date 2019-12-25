Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября. Об этом заявили в пресс-службе компании-авиаперевозчика. На данный момент известно, что въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям граждан.

"Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Афины с 21 ноября 2020 года. Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва - Афины - Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам пресс-служба компании

Специалисты рассказали, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота полетов будет меняться. Сейчас прилететь в Грецию могут только граждане страны, лица с видом на жительство в Греции, а также по специальным разрешениям от местных властей.

Авиакомпания "Россия" не смогла взять в лизинг два самолета SSJ-100.

Фото: Pixabay.com

