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Авиакомпания "Россия" не смогла взять в лизинг два самолета SSJ-100
Сегодня, 15:55
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OlegLN

Авиакомпания "Россия" не смогла взять в лизинг два самолета SSJ-100

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Авиакомпания "Россия" (Санкт-Петербург) не смогла взять в операционный лизинг два ближнемагистральных российских самолета Sukhoi Superjet 100. Как следует из документации закупки авиаперевозчика, ни одного предложения от лизингодателей в отведенные сроки не поступило.

О намерениях авиаперевозчика взять лайнеры в лизинг на двенадцатилетний срок стало известно в середине октября.

Предельная сумма платежей за каждый из двух самолетов составляла около 1,68 млрд рублей. Также было предусмотрено по 1,57 млрд резервных отчислений за 1 SSJ на техобслуживание двигателей."Россия" хотела получить их в ноябре или декабре.

Авиакомпания входит в группу "Аэрофлот". В настоящее время в парке перевозчика 54 воздушных судна. Это европейские Airbus и  Boeing (США).

Как сообщало ранее Piter.tv, Nord Wind запустила прямые авиарейсы между Петербургом и Новокузнецком.

Фото: scac.ru

 

Теги: ssj-100, авиакомпания россия, лизинг
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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