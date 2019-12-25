Авиакомпания "Россия" не смогла взять в лизинг два самолета SSJ-100

Авиакомпания "Россия" (Санкт-Петербург) не смогла взять в операционный лизинг два ближнемагистральных российских самолета Sukhoi Superjet 100. Как следует из документации закупки авиаперевозчика, ни одного предложения от лизингодателей в отведенные сроки не поступило.

О намерениях авиаперевозчика взять лайнеры в лизинг на двенадцатилетний срок стало известно в середине октября.

Предельная сумма платежей за каждый из двух самолетов составляла около 1,68 млрд рублей. Также было предусмотрено по 1,57 млрд резервных отчислений за 1 SSJ на техобслуживание двигателей."Россия" хотела получить их в ноябре или декабре.

Авиакомпания входит в группу "Аэрофлот". В настоящее время в парке перевозчика 54 воздушных судна. Это европейские Airbus и Boeing (США).

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Фото: scac.ru