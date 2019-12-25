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Nord Wind запустила прямые авиарейсы между Петербургом и Новокузнецком
Сегодня, 12:53
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Alena_Zinovieva

Nord Wind запустила прямые авиарейсы между Петербургом и Новокузнецком

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Самолеты будут летать дважды в неделю.

Авиакомпания Nord Wind совместно с туроператором Pegas Touristik запустила регулярные прямые рейсы между Петербургом и Новокузнецком. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

Самолеты из Пулково в Новокузнецк будут летать дважды в неделю. Билеты уже есть в продаже. Средняя их стоимость составляет около пяти тысяч рублей. От аэропорта Новокузнецка до горнолыжного курорта Шерегеш можно будет добраться на электричке или автомобиле.

Ранее мы писали, что власти Петербурга запустят кампанию по продвижению города в 52 странах.

Фото: ВКонтакте / Nordwind Airlines

Теги: nord wind, прямые рейсы, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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