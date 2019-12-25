Власти Петербурга запустят кампанию по продвижению города в 52 странах

Основная задача сейчас состоит в серьёзной информационной кампании по продвижению единой электронной визы.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что в Северной столице запустят кампанию по продвижению города в 52 странах. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма.

Речь идет об электронной визе. Напомним, что 25 октября, правительство России бнародовало перечень пунктов пропуска, через которые иностранцы смогут пересекать границу по такой визе. В Петербурге такими пропусками стали — Пулково, Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал) и Пассажирский порт.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев заявил, что сейчас главная задача города состоит в информационном продвижении единой электронной визы.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург входит в топ-3 желаемых регионов для переезда россиян.

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