Авиакомпания "Россия" намерена взять в лизинг 2 самолета SSJ-100

Перевозчик рассчитывает эксплуатировать их 12 лет.

Авиакомпания "Россия" (Санкт-Петербург) намерена взять в операционный лизинг два ближнемагистральных SSJ-100. Как указано в документации к закупке перевозчика, целью которой является определение лизингодателя техники, срок их эксплуатации в авиакомпании составит 12 лет (144 месяца).

Предельная сумма платежей за каждый из двух самолетов - около 1,68 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено еще по 1,57 млрд резервных отчислений за 1 лайнер на техническое обслуживание двигателей.

Заявки от поставщиков "Россия" принимает до 27 октября. Планируется, что SSJ-100 будут поставлены в ноябре-декабре текущего года

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". В настоящее время в парке перевозчика 54 воздушных судна - 20 Airbus А319, 6 Airbus А320, 9 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 9 Boeing 747.

Как сообщало ранее Piter.tv, глава Минпромторга Денис Мантуров полагает, что авиакомпании получат самолет МС-21 до конца 2021 года.

Фото: scac.ru