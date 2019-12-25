Мантуров: авиакомпании получат самолет МС-21 до конца 2021

Ведомство скорректировало планы из-за пандемии коронавируса.

Денис Мантуров заявил, что авиакомпании получат самолет МС-21 до конца 2021 года. Об этом глава Минпромторга России заявил в интервью "Известиям".

Ситуация с COVID-19 повлияла на проведение сертификационных полетов - по абсолютно объективным причинам они были отложены Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Чиновник рассказал, что параллельно с сертификационными полетами ведутся проекты сертификации Росавиации и Европейского агентства по авиационной безопасности. Мантуров заметил, что сейчас мероприятия ведутся согласно скорректированному графику. России удалось "сверстать заказы" на 170 воздушных машин. При этом основным заказчиком самолетов стала авиакомпания "Аэрофлот". Фирма получит не менее 50 машин.

Остальные заказы - разные по количеству и комплектации - будут распределены среди других российских авиакомпаний, включая Red Wings, через лизинговых операторов Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Володин: ПАСЕ и Европарламент не должны становиться площадкой для голословных обвинений.

Фото: Piter.tv