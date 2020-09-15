Володин: ПАСЕ и Европарламент не должны становиться площадкой для голословных обвинений

В Госдуме прокомментировали действия ЕП и ПАСЕ в отношении РФ.

Вячеслав Володин заявил о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы и Европарламент не должны становиться площадкой для голословных обвинений. Об этом спикер Госдумы сообщил во время выступления, открывающего осеннюю сессию нижней палаты российского парламента. Депутат добавил, что представителям стран следует вести диалог с Москвой.

Мы живем во время вызовов. Но если вспомнить историю, становится понятно, что на самом деле они были всегда. Важно вести открытый диалог с парламентами всех стран на принципах доверия, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов, отстаивая интересы нашей страны и граждан Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Депутат считает, что ПАСЕ и ЕП не должны становиться площадками для политических провокаций, а также оказывать давление на независимые государства.

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