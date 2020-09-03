Володин призвал передать России все данные об инциденте с Навальным

Он считает случившееся спланированной провокацией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Германию передать России все данные об инциденте с Алексеем Навальным. Также он назвал случившееся с оппозиционным политиком спланированной акцией, которая направлена против России.

Чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он считает, что странам НАТО и Евросоюзу не нравится, что российская экономика развивается и её влияние на мировые процессы становится всё больше. По словам Володина, у России есть позиция, которую она будет отстаивать.

Ранее мы писали, что в ЕС не говорят о санкциях из-за Навального, пока виновные не установлены.

Видео: Youtube/МГИМО