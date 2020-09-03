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Володин призвал передать России все данные об инциденте с Навальным

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Он считает случившееся спланированной провокацией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Германию передать России все данные об инциденте с Алексеем Навальным. Также он назвал случившееся с оппозиционным политиком спланированной акцией, которая направлена против России.

Чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он считает, что странам НАТО и Евросоюзу не нравится, что российская экономика развивается и её влияние на мировые процессы становится всё больше. По словам Володина, у России есть позиция, которую она будет отстаивать.

Ранее мы писали, что в ЕС не говорят о санкциях из-за Навального, пока виновные не установлены.

Видео: Youtube/МГИМО

Теги: володин, госдума, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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