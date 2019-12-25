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В ЕС не говорят о санкциях из-за Навального, пока виновные не установлены
Сегодня, 15:20
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lesjasap

В ЕС не говорят о санкциях из-за Навального, пока виновные не установлены

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В Евросоюзе надеются на проведении Россией независимого расследования.

В ЕС не говорят о санкциях из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, пока виновные не установлены. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Что касается санкций, то сложно говорить о наказании, когда нет расследования и виновные неизвестны. Мы хотим видеть виновных

Петер Стано, представитель МИД ЕС

Эксперт подчеркнул, что в Брюсселе ждут от Москвы проведения прозрачного расследования. Сейчас, по словам Стано, такого расследования не ведется, поэтому ответственные не могут быть определены. В ЕС полагают, что в ситуации должна разбираться Россия, так как преступление могло быть совершено на ее территории. Чиновники рассчитывают увидеть независимое расследование, свободное от вмешательств извне.

Меркель: Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным.

Теги: алексей навальный, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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