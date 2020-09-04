Мантуров: экономика России вернется к росту в 2021 году

Глава Минпромторга рассказал об ожидаемом росте показателей экономики в России.

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о том, что экономика России вернется к росту в 2021 году. Об этом спикер сообщил в рамках выступления на Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2020.

Мы ожидаем, что снижение экономики к концу этого года составит 5%, к росту она вернется в течение следующего года Денис Мантуров, глава Минпромторга

Напомним, что первого августа помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин заявил о том, что в текущем году падение ВВП России может составить около четырех процентов. Одновременно с этим прогноз Минэкономразвития говорит о том, что падение показателя составит 4,8%. Предыдущая оценка ведомства была на уровне 5%, но она не учитывала эффект от реализации национального плана по восстановлению экономики.

Володин призвал передать России все данные об инциденте с Навальным.

Видео: YouTube / GMIS: Global Manufacturing & Industrialisation Summit