ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4% в годовом выражении

Аналитики ЕС подготовили статистику за второй квартал 2020 года.

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4. Об этом сообщили эксперты статистического агентства Евростат в пресс-релизе. Аналитики заметили вхождение экономики ЕС в рецессию. Речь идет о показателях за второй квартал в годовом выражении за 2020. В квартальном исчислении показатель ВВП сократился на 11,9%.

Напомним, что еврозону составляют 19 стран. Ранее аналитики прогнозировали падение общего ВВП на 11,2% во втором квартале и на 13,9% в годовом выражении. Однако реальное падение показателей оказалось больше. С начала ведения статистики этот упадок признан самым сильным с 1995 года.

Главный эксперт по европейской экономике Oxford Economics Ангел Талавера считает, что в третьем квартале 2020 года Евросоюз ожидает серьезный экономический рост. Он добавил, что в летние месяцы экономическая отрасль будет восстанавливаться, но слабо.

Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа.