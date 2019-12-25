Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году

Появление в России вакцины от коронавируса может положительно сказаться на восстановлении цен на нефть.

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в первом или втором полугодии 2021 года. По его словам, сейчас спрос на сырьё восстановился на 90% по отношению к показателям до пандемии COVID-19 и падения спроса на энергоресурсы.

Мнением Новак поделился на онлайн-совещании "О текущем состоянии нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды".

Многое зависит от того, как сегодня будет восстанавливаться мировая экономика, будут сниматься ограничительные меры. Александр Новак, глава Минэнерго РФ

Он отметил, что появление в России вакцины от коронавируса может положительно сказаться на восстановлении цен на нефть в ближайшее время, так как препарат поможет предотвратить вторую волну пандемии в мире.

Отметим, что в августе глава Минэнерго Новак заразился COVID-19.