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Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году
Сегодня, 16:36
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matveyvn

Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году

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Появление в России вакцины от коронавируса может положительно сказаться на восстановлении цен на нефть.

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в первом или втором полугодии 2021 года. По его словам, сейчас спрос на сырьё восстановился на 90% по отношению к показателям до пандемии COVID-19 и падения спроса на энергоресурсы.

Мнением Новак поделился на онлайн-совещании "О текущем состоянии нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды".

Многое зависит от того, как сегодня будет восстанавливаться мировая экономика, будут сниматься ограничительные меры.

Александр Новак, глава Минэнерго РФ

Он отметил, что появление в России вакцины от коронавируса может положительно сказаться на восстановлении цен на нефть в ближайшее время, так как препарат поможет предотвратить вторую волну пандемии в мире.

Отметим, что в августе глава Минэнерго Новак заразился COVID-19.

Теги: минэнерго, нефть, новак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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