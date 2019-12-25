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Глава Минэнерго Новак заразился COVID-19
Сегодня, 8:44
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matveyvn

Глава Минэнерго Новак заразился COVID-19

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Новак прилетел на Дальний Восток, но сразу же вернулся в столицу.

Глава Минэнерго Александр Новак заразился COVID-19. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что Новак прилетел на Дальний Восток, но из-за обнаружения вируса сразу же вернулся в Москву.

Ранее в Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет.

Теги: коронавирус, минэнерго, новак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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