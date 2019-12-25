Глава Минэнерго Новак заразился COVID-19

Новак прилетел на Дальний Восток, но сразу же вернулся в столицу.

Глава Минэнерго Александр Новак заразился COVID-19. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что Новак прилетел на Дальний Восток, но из-за обнаружения вируса сразу же вернулся в Москву.

Ранее в Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет.