Глава Минэнерго Новак заразился COVID-19

Глава Минэнерго Александр Новак заразился COVID-19. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.
Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он отметил, что Новак прилетел на Дальний Восток, но из-за обнаружения вируса сразу же вернулся в Москву.
Ранее в Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все