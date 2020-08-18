В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

В Совете Федерации назвали условие новых выплат на детей до 16 лет. С заявлением выступил сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News.
Он отметил, что в вопросе выплат стоит дождаться решения правительства, которое будет принято, скорее всего, после того, как премьер-министр страны Михаил Мишустин вернётся из поездки по Дальнему Востоку.
Будут выплаты или будут какие-то дополнительные шаги по помощи.
Валерий Рязанский, член Совфеда
Он отметил, что выплаты — это многомиллиардные затраты для бюджета, которые не были в него заложены. Поправки в него, связанные с пандемией, не предусматривали третью, августовскую, выплату.
Ранее мы писали, что правительство предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам.
Видео: kremlin.ru
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