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Правительство предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам

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Выплаты планируется продлить до декабря 2020.

Правительство России предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане.

По его словам, он предложит президенту России Владимиру Путину продолжить практику выплаты медикам денежных надбавок за работу с больными COVID-19. Глава кабмина подчеркнул, что выплаты планируется продлить до декабря 2020.

Ранее мы рассказывали, что медики будут получать доплаты за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях.

Видео: government.ru

Теги: выплаты медикам, коронавирус, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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