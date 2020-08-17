Правительство предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам

Выплаты планируется продлить до декабря 2020.

Правительство России предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане.

По его словам, он предложит президенту России Владимиру Путину продолжить практику выплаты медикам денежных надбавок за работу с больными COVID-19. Глава кабмина подчеркнул, что выплаты планируется продлить до декабря 2020.

Ранее мы рассказывали, что медики будут получать доплаты за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях.

Видео: government.ru