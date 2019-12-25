В ведомстве предложили начать маркировку миниральной воды с 2021 года.

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива. С заявлением выступил глава ведомства Денис Мантуров. Он считает, что после пенного нанесение маркировки следует распространить на другие виды алкогольных напитков.

Чтобы защитить наших потребителей. Денис Мантуров, глава Минпромторга

По его словам, это важная задача, так как в сфере алкоторговли особенно часто встречается контрафакт и фальсификация.

Также он предложил начать маркировку миниральной воды с 2021 года. Сейчас в РФ в качестве эксперимента маркируется питьевая упакованная вода.

Ранее Минпромторг предложил отменить жалобные книги в магазинах.

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