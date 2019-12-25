Минпромторг предложил отменить жалобные книги в магазинах. Это одно из нововведений, которые ведомство предлагает провести в рамках "регуляторной гильотины". Подготовлен проект постановления правительства, который уточняет обновлённые правила продажи товаров.
В министерстве промышленности и торговли объяснили, что жалобные книги — это устаревший механизм, который уместен только "в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды".
Ранее мы писали, что в России могут запретить фотографировать книги в магазинах. С соответствующей инициативой также выступил Минпромторг. Ведомство подготовило законопроект.
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