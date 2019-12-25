Магазины при этом смогут оформлять ценники несколькими способами.

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах. С соответствующей инициативой выступил Минпромторг. Ведомство подготовило законопроект.

Предлагается запретить делать фотографии и копии непериодических печатных изданий и книг до их покупки. Это, считают авторы законопроекта, поможет защитить права продавцов в эпоху современных технологий.

Магазины при этом смогут оформлять ценники несколькими способами — при помощи визуальных и электронных носителей. Это, например, грифельные доски, стенды, световые табло.

Ранее мы писали, что библиотека имени Маяковского бесплатно раздает книги в честь Дня знаний.