Библиотека имени Маяковского бесплатно раздает книги в честь Дня знаний

Всем желающим раздают книги, списанные из фондов библиотеки.

Библиотека имени Маяковского на Литейном проспекте проводит буккроссинг в честь 1 сентября. Все желающие бесплатно могут взять списанные из фондов библиотеки книги и виниловые пластинки. Библиотекари раздают художественную и специализированную литературу, книги из школьной программы.

У нас накопились книги, которые нам читатели дарят, это знаменитый буккроссинг, с его помощью накапливаются книги, которые мы можем предложить другим читателям. В этом же событии участвуют книги, списанные из фондов нашей библиотеки. Это в основном книги по школьной программе, которые, мы решили, что тоже пригодятся. Маргарита Вассерман, заведующая абонементом библиотеки имени Маяковского на Литейном проспекте



Желающих собралось немало: только за первый час раздали больше половины книг. Всего планируется раздать более 200 книг. Буккроссинг организовали по всем правилам безопасности, каждая книга защищена от лишних прикосновений, сотрудники библиотеки работают в масках и перчатках.

Акцию планируют проводить 1 сентября до 20 часов, однако до этого времени все книги могут разобрать.

Библиотека из-за ограничений Маяковского продолжает работать только по предварительной записи. При этом читателям обнулили все штрафы за несвоевременный возврат книг во время карантина.

Фото и видео: Piter.TV