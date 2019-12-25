Петербуржцы и москвичи посещают библиотеки чаще, чем остальные россияне

Традиционные направления услуг библиотек, такие как работа читального зала (44%) и выдача литературы на абонементе (32%), продолжают оставаться популярными, хотя постепенно теряют привлекательность.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, жители Москвы и Петербурга проявляют большую активность в посещении библиотек, чем граждане из других регионов страны. В обеих столицах культура посещения библиотек значительно шире, чем в друних дорогах. Так, в Москве и Петербурге значительно выше процент тех, кто предпочитает пользоваться читальными залами (соответственно 48% и 45%), посещать музыкальные события (17% и 20%) и участвовать в работе литературных кружков (7%).

Всего 13% населения России стабильно посещают библиотеки хотя бы раз в месяц или каждую неделю, тогда как каждый десятый россиянин бывает там гораздо реже — не чаще раза в год или даже несколько лет. Типичными учреждениями для регулярных визитов становятся городские, районные и специализированные детские библиотеки. Из 10 работающих россиян 6 вообще не пользуются услугами библиотек, предпочитая читать электронную литературу ("Предпочитаю электронный формат книг"), приобретать собственные издания ("Покупаю книги") или прослушивать аудиокниги ("Люблю аудиокниги").

Молодежь до 35 лет демонстрирует больший интерес к библиотекам: 17% молодых людей заявляют, что приходят туда как минимум раз в месяц, причем большинство из них — учащиеся вузов. Наиболее активные посетители среди имеющих высшее образование составляют 12%, а среди лиц со среднеспециальным образованием — всего 6%. Уровень дохода также влияет на частоту посещаемости: россияне с доходом менее 80 тыс. рублей используют услуги библиотек заметно чаще, чем представители более обеспеченной категории граждан.

Традиционные направления услуг библиотек, такие как работа читального зала (44%) и выдача литературы на абонементе (32%), продолжают оставаться популярными, хотя постепенно теряют привлекательность. Одновременно растёт спрос на современные культурные инициативы: творческие студии и мастер-классы выросли в популярности с 10% до 18%, концертные программы и мероприятия привлекают уже 16% аудитории (против прежних 11%), а клубы читателей увеличили свою аудиторию с 2% до 5%.

Фото: пресс-служба библиотеки имени О. Ф. Берггольц