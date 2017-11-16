Более половины петербуржцев выступают за введение четырехдневной рабочей недели

Особенно активно инициативу поддерживают женщины.

Концепцию четырехдневной рабочей недели положительно воспринимают большинство жителей Петербурга трудоспособного возраста — её одобряют 55%, тогда как отвергают лишь четверть участников опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Особенно активно инициативу поддерживают женщины: среди представительниц прекрасного пола сторонниками являются 58%, среди мужской аудитории показатель чуть ниже — 52%. Молодежь в возрасте до 35 лет демонстрирует наибольший интерес к реформе рабочего графика: три четверти молодых петербуржцев выражают согласие. Среди граждан старше 35 лет оптимизм постепенно снижается: поддержка составляет 57% среди тех, кому от 35 до 45 лет, и достигает минимума в группе старше 45 лет — всего 44%.

Кроме того, привлекательность четырёхдневки заметно падает по мере роста доходов: среди работников с ежемесячным доходом менее 80 тыс. руб. идею поддерживают больше половины (58%), однако среди высокодоходных категорий (зарабатывающие свыше 150 тыс.) приверженность значительно слабее — всего 49%.

Что касается бизнеса, готовность внедрить подобную практику крайне низкая: подавляющее большинство организаций (88%) однозначно отказываются рассматривать сокращение трудовой недели, лишь единичные работодатели допускают такую возможность (2%), остальные же вовсе признают ее неприемлемой (7%).

Фото: Piter.TV