Петербуржцам назвали вакансии с зарплатами от 300 тыс. рублей

Анализ ноябрьских вакансий показывает, что наиболее высоко оплачиваемые должности с зарплатой от 300 тыс. рублей сосредоточены в сферах торговли, строительных услуг, производственного сектора, финансов, автомобильного сервиса, здравоохранения и технологий. Эта статистика представлена сервисом по поиску работы SuperJob.

Самые высокие зарплаты предложены специалистам медицинской отрасли в таких городах, как Москва, Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону и Челябинск. Водители, претендующие на заработок свыше 150 тыс. рублей в месяц, найдут лучшие условия труда в Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Челябинске. Работодатели Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и Нижнего Новгорода предлагают выгодные вакансии для высококвалифицированного персонала с заработной платой выше 150 тыс. рублей.

Москва нуждается в руководителе отдела продаж, Петербург ищет начальника водолазных работ и водителя троллейбуса. В Воронеже требуются руководители филиалов, в Екатеринбурге нужны управляющие пищевым производством, в Нижнем Новгороде ждут ведущих специалистов SAP, в Перми необходимы начальники отделов кадровой службы, а в Ростове-на-Дону требуют опытных мастеров-строителей.

Фото: Piter.TV