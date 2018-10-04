Уход с работы к конкурентам не исключают более 70% жителей Петербурга

Категорически против смены работодателя высказались лишь 8%.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, посвященному вопросам трудоустройства, большинство жителей Петербурга (71%) допускают смену места работы на выгодных условиях. Только 6% участников опроса недовольны своей текущей работой настолько, что готовы перейти в другую компанию независимо от условий. Категорически против смены работодателя высказались лишь 8%.

Мужчины проявляют большую склонность к смене рабочего места при наличии достойных предложений. Женщины же вдвое чаще испытывают трудности с принятием решения по этому поводу. Интерес к смене работы сохраняется практически одинаково среди всех возрастных групп населения, однако сотрудники старшего возраста немного реже рассматривают вариант перехода к конкурентам.

Среди обладателей высшего образования доля желающих поменять место работы на лучших условиях составляет внушительные 78%, при этом лишь 4% отказываются рассматривать подобные предложения вообще. Среди имеющих среднее специальное образование цифры существенно ниже: готовы сменить работодателя на хорошие условия 67%, абсолютно отказывающихся — 12%.

Высокий уровень заработной платы становится решающим фактором для абсолютного большинства (93%), рассматривающих возможность перехода в другую организацию. Второе место занимает карьерный рост (интересует каждого второго участника исследования), третье — комфортный рабочий график (47%). Дополнительные льготы и компенсации важны для 45%. Каждый четвертый респондент отметил желание получать дополнительное обучение за счёт работодателя, столько же стремятся выбрать компанию, расположенную близко к месту проживания. Интересные задачи привлекают треть опрошенных, гибкий режим работы привлекает 31%. Использование современных технологий ценят 22%, снижение объема работ считают важным 20%.

Карьерный рост оказывается намного важнее для мужчин, нежели для женщин. Зато представительницы прекрасного пола гораздо чаще подчеркивают значимость комфортного графика, близости офиса к дому, нормальной загрузки и возможностей удалённой работы.

Молодые участники опроса до 35 лет склонны обращать особое внимание на удобные графики, дополнительные бонусы, меньшую рабочую нагрузку и возможность дистанционной занятости. Люди среднего возраста (35-45 лет) особенно заинтересованы в повышении статуса, в отличие от младших и старших коллег. Работники старше 45 лет ориентируются преимущественно на близость расположения рабочего места.

Обладатели дипломов вузов чаще выделяют необходимость продвижения по службе и наличие увлекательной профессиональной деятельности. А вот сотрудникам со средним специальным образованием удобнее всего подходит подходящий график труда.

Рост доходов коррелирует с увеличением важности таких факторов, как перспектива роста по служебной лестнице, выполнение захватывающих профессиональных задач и высокий уровень автоматизации процессов. Участники с заработком менее 80 тыс. руб. в месяц отдают предпочтение комфортным условиям труда, дополнительным возможностям профессионального развития и уменьшению рабочей нагрузки.

Фото: Piter.TV