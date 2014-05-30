Большинство петербуржцев увольняются по собственному желанию

67% специалистов по найму сотрудников утверждают, что сама формулировка причины увольнения теперь почти не играет роли при принятии решения о приеме кандидата на должность.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование, согласно которому среди жителей Петербурга наиболее распространенной причиной увольнения оказалось собственное желание работников — такую позицию отметили 77%. Однако есть и другие причины расставания с прежним местом службы: 13% респондентов покинули организацию по взаимному согласию с руководством, ещё 7% стали жертвами сокращения штатов, оставшиеся 3% выбрали иные варианты объяснения своего ухода.

Мужчины чаще сообщали о расторжении трудового договора именно по договоренности сторон, нежели женщины. Кроме того, жители старше 45 лет охотнее используют данную форму разрыва трудовых отношений, чем молодые специалисты.

Более половины участников исследования (54%), выбравших пункт "по соглашению сторон", уверены, что подобная запись практически не оказывает влияния на последующие попытки устроиться на работу.

В современных условиях нехватки кадров большинство специалистов по найму сотрудников (67%) утверждают, что сама формулировка причины увольнения теперь почти не играет роли при принятии решения о приеме кандидата на должность. Сегодняшняя ситуация на рынке труда вынуждает работодателей меньше внимания уделять таким деталям, сосредотачиваясь скорее на профессиональных компетенциях кандидатов, чем на причинах ухода с предыдущего места работы.

Эксперты отмечают, что раньше данная формулировка имела большое значение, однако кадровый дефицит существенно изменил ситуацию: сейчас важнее наличие нужных навыков и опыта, а не обстоятельства прошлого увольнения. Как поясняют сами рекрутеры, сотрудник мог уйти "по собственному желанию" либо потому, что руководство сочло процесс увольнения менее хлопотным вариантом, либо же наоборот, проявило сочувствие к сотруднику, избежав дисциплинарных мер. Аналогично и вариант "по соглашению сторон": компания предпочла компромиссное решение вместо сложных процедур сокращения или избавления от сотрудника, ставшего неудобным для работодателя. Таким образом, обе формулировки не раскрывают реальной причины увольнения, что снижает их значимость для оценки кандидатуры специалиста.

Ранее мы сообщили о том, что выбором своей профессии довольны 45% жителей Петербурга.

Фото: Piter.TV