Выбором своей профессии довольны 45% жителей Петербурга

Почти половина жителей Петербурга — 45% опрошенных — признаются, что, имея шанс заново построить карьеру, остановились бы на уже выбранной специальности. При этом треть горожан, напротив, хотели бы изменить направление профессиональной деятельности. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Мужчины чаще выражают удовлетворение своим нынешним родом занятий, нежели женщины. Люди с высшим образованием демонстрируют большую уверенность в правильности сделанного выбора: 48% из них готовы повторить карьерный путь. Среди тех, чье образование ограничено средним специальным уровнем, показатель ниже — 42%.

Возраст также влияет на степень удовлетворенности работой: молодежь до 35 лет наименее уверена в сделанном профессиональном выборе — их поддерживает лишь 42%. Люди старше 35 лет демонстрируют большее согласие с собственным решением — 45% среди возрастной группы 35-45 лет и 48% среди старших участников опроса.

Наиболее уверенно ощущают себя представители профессий с высоким заработком: каждый второй респондент с месячным доходом свыше 100 тысяч рублей заявил, что доволен выбранной профессией (59%).

Распределение мнений по различным профессиональным сферам выглядит следующим образом: большинство удовлетворено своим делом врачи (63%), программисты (61%) и медицинские сестры (58%). Высокие оценки также получили водители (54%) и менеджеры по персоналу (HR, 51%). Но наименьшая поддержка наблюдается среди работников профессий с повышенной мобильностью кадров: охранники (лишь 30% остаются верны своему выбору), курьеры (33%) и продавцы (всего 35%).

