Страхи, связанные с работой, отсутствуют у большинства петербуржцев

Лишь треть опрошенных имеют некоторые переживания, среди которых самый распространенный страх — потерять должность либо оказаться уволенными (этот вариант выбрали 8%).

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование, показывающее, что большая часть работающих петербуржцев не чувствует тревоги относительно профессиональной сферы.

Открытый опрос среди занятых горожан выявил, что 66% петербургских работников абсолютно спокойны касательно своего рабочего места. Лишь треть опрошенных имеют некоторые переживания, среди которых самый распространенный страх — потерять должность либо оказаться уволенными (этот вариант выбрали 8%). Далее следуют опасения из-за низкой оценки труда и недостаточной оплаты (6%) и боязнь возможного прекращения деятельности работодателя (3%).

Всего лишь 2% участников опроса обеспокоены возможностью профессионального несоответствия своим должностным обязанностям, задержкой заработной платы, конфликтами с начальством или длительным пребыванием на одной должности. Другие факторы беспокойства, вроде неопределённости, проблем в рабочем коллективе или эмоционального истощения, получили поддержку всего лишь 1% респондентов или даже меньше.

Чаще всего уверяют, что не испытывают никаких тревог именно мужчины. Женщины же заметно чаще выражают беспокойство о несправедливой оценке своего оклада, недостаточно высоком заработке, неспособности справляться с профессиональными задачами и перспективе застревания на одном рабочем месте на долгое время. Среди мужчин чуть больше тех, кто переживает из-за задержки выплат или повышения рабочей нагрузки.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы назвали свой главный источник вдохновения в работе.

Фото: Piter.TV