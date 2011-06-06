Петербуржцы назвали свой главный источник вдохновения в работе

Второстепенными факторами стали личные достижения и успешность и приятная рабочая обстановка вместе с хорошими коллегами.

Согласно результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинство жителей Петербурга считают основным источником вдохновения в профессиональной деятельности высокий уровень заработной платы (26%).

Следующими факторами стали личные достижения и успешность (11%) и приятная рабочая обстановка вместе с хорошими коллегами (9%). Еще 8% работников отметили интерес к самому рабочему процессу и общению с окружающими, 6% признались, что чувствуют удовлетворение от возможности внести вклад в общее дело, условий для личностного роста или необычных рабочих задач, 3% сообщили, что выбрали профессию, которой увлечены всей душой, а 2% оценили возможность самореализации благодаря своей компании. Всего 10% ответили, что работа совсем не вызывает у них вдохновения.

Несмотря на общую тенденцию видеть основной источник мотивации именно в финансовом вознаграждении, мужчины высказались о важности денег чаще, чем женщины (соответственно 30% и 22%). Женщины чаще отмечали значимость взаимодействия с сотрудниками и клиентами (13% против всего лишь 3% среди мужчин).

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев не стали совмещать отпуск или выходные с ноябрьскими праздниками.

Фото: Piter.TV