Большинство петербуржцев не будут совмещать отпуск или выходные с ноябрьскими праздниками

Большая часть работающих жителей Петербурга не планирует совмещать отпуск или дополнительные выходные с ноябрьскими праздничными днями — об этом заявили 59% участников опроса, организованного сервисом по поиску раблоты SuperJob. Только 11% горожан хотят увеличить продолжительность отдыха путем оформления дополнительного отпуска. Ещё 16% пока не сформировали четких планов относительно предстоящих праздников, а 14% трудятся посменно.

Молодежь до 35 лет проявила наименьшую заинтересованность в дополнительном отпуске — желающих оказалось всего 7%. Граждане возрастной группы от 35 до 45 лет выразили желание отдохнуть чуть чаще — 16%, а среди старшего поколения старше 45 лет таких набралось 10%. Любопытно, что стремление удлинить себе праздник зависит от размера доходов: 9% работников с зарплатой ниже 50 тыс. рублей подумывают об отпуске, а вот среди зарабатывающих от 100 тыс. рублей в месяц количество решившихся на продленный отдых достигает 13%.

Что касается непосредственных планов на празднование Дня народного единства, большинство горожан (65%) проведут его дома в кругу семьи. 14% продолжат работу в обычные рабочие дни, 4% выберут поездку загород. Путешествия по другим городам России привлекут 3% опрошенных, столько же предпочтут посетить парки и культурные мероприятия.

Фото: Piter.TV