Петербуржцы высказались о целесообразности шестидневной рабочей недели

Одни убеждены, что удлинение рабочего времени неизбежно отразится на повышении производительности труда, другие считают, что важно сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Вопрос о введении шестидневной рабочей недели вновь вызвал оживленную полемику среди жителей Петербурга. Одни убеждены, что удлинение рабочего времени неизбежно отразится на повышении производительности труда, другие считают, что важно сохранять баланс между работой и личной жизнью. Опрос по теме провел "Петербургский дневник".

Так, педагог Ольга подчеркнула негативное отношение к идее шестидневки, так как утренний подъём в ноябре – и без того нелёгкая задача, а если добавить сюда лишний рабочий день, это усугубит проблему.

Опрос показал разнообразие планов жителей на воскресенье: кто-то собирается отправиться на природу, другие собираются уделить время близким и детям, а третья группа видит идеальное завершение трудовой недели в полноценном восстановлении сил и достаточном сне.

Многие родители предлагают почитать детишкам классические литературные произведения, такие как книга Николая Носова "Незнайка" и сказка Шарля Перро "Красная Шапочка". Ещё одним фаворитом у маленьких читателей выступает творчество всемирно известной шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Ранее мы сообщили о том, что автоэксперт Гусаров дал петербуржцам советы по подготовке машины к зиме.

Фото: Piter.TV