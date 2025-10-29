Автоэксперт Гусаров дал петербуржцам советы по подготовке машины к зиме

Готовиться к суровым условиям опытные водители начинают заблаговременно, принимая важные меры по техническому обслуживанию.

Автомобилистов ждет приближающаяся зима, которая создает повышенные нагрузки на технику и увеличивает вероятность неисправностей и аварий. Готовиться к суровым условиям опытные водители начинают заблаговременно, принимая важные меры по техническому обслуживанию своих автомобилей. Автоэксперт и автомобильный обозреватель Александр Гусаров поделился полезными рекомендациями с читателями газеты "Вечерний Санкт-Петербург".

Гусаров уточнил, что современные автомобили не требуют особой подготовки к зимним условиям, если регулярно проходят техническое обслуживание на сертифицированных сервисах. Регламентные процедуры обеспечивают долговечность и функциональность вашего транспортного средства.

Но все же, как утверждает специалист, есть моменты, заслуживающие особого внимания. Важно убедиться в пригодности антифриза, проверив его состояние визуально или воспользовавшись услугами профессионалов. Перед наступлением холодов рекомендуется слить остатки воды из емкости омывателя стекол и заполнить ее специальным составом, предназначенным для низких температур. Летние жидкости, содержащие воду, теряют эффективность при заморозках, создавая угрозу двигателю насоса и механизму омывания.

Перед началом зимнего сезона также целесообразно поменять покрышки и оценить состояние масла двигателя. Необходимо осмотреть фильтры — воздушные и салонные, так как осенью в систему вентиляции часто попадает мусор, что снижает пропускную способность фильтров. Опытный водитель рекомендует не забывать и о замене аккумуляторов старше десяти лет, так как они склонны терять заряд при значительных изменениях температуры.

Отдельно стоит уделить внимание дворникам. Щетки, отработавшие несколько сезонов, лучше заменить, поскольку изношенные изделия ухудшают видимость и снижают безопасность вождения. Использование зимних моделей оправдано тем, что летние жидкости могут разрушительно воздействовать на материал силиконовых щеток.

Наконец, полезные инструменты, которые следует держать в багажнике зимой, включают лопату, щетку и специальный скребок для удаления наледи. Это облегчает эксплуатацию автомобиля при сильном снеге и позволяет быстро очистить поверхность кузова и стекла от гололеда.

Отвечая на вопрос о возможности мытья автомобиля зимой, Гусаров подчеркнул, что такая процедура возможна, но нужно принять меры предосторожности, чтобы избежать замерзания замков дверей и ручек. Лучше всего воспользоваться профессиональными моечными средствами и оборудованием, чтобы минимизировать риск повреждений лакокрасочного покрытия и деталей автомобиля.

Соблюдение перечисленных рекомендаций поможет владельцам сохранить работоспособность автомобиля и обеспечить комфортное передвижение в холодное время года.

Фото: Piter.TV