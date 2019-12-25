"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в авиабилеты по России

Это можно сделать не позднее, чем через 30 минут после отправки рейса.

Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Новое правило действует на все билеты экономкласса, начиная с 16 октября и до 25 марта 2021 года включительно. Внесение изменений без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в оформленном билете.

Для изменения даты и переоформления билета нужно обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр Аэрофлота по круглосуточным телефонам: +7(495)223-5555 (Москва), 8(800)444-5555 (звонок по РФ бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).

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