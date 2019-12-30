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В Афганистане разбился самолет Ariana Afghan Airlines
Сегодня, 13:14
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lesjasap

В Афганистане разбился самолет Ariana Afghan Airlines

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На борту было более 80 человек.

На востоке Афганистана разбился самолет Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на власти страны. По предварительным данным в самолете находилось более 80 человек. Экипаж выполнял полет из аэропорта Герата в Кабул.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что трагедия произошла в районе Дех Як провинции Газни. Журналисты Tolo news заявили, что борт упал в районе, который контролируется талибами. На данную территорию правительство направило спецназ. Другие подробности авиакрушения на данный момент не приводятся.

Ранее Piter.tv писал о том, что пассажиров вернувшегося в Хабаровск самолета дополнительно досмотрят.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: ariana afghan airlines, авиакрушение, афганистан
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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