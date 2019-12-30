В Афганистане разбился самолет Ariana Afghan Airlines

На борту было более 80 человек.

На востоке Афганистана разбился самолет Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на власти страны. По предварительным данным в самолете находилось более 80 человек. Экипаж выполнял полет из аэропорта Герата в Кабул.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что трагедия произошла в районе Дех Як провинции Газни. Журналисты Tolo news заявили, что борт упал в районе, который контролируется талибами. На данную территорию правительство направило спецназ. Другие подробности авиакрушения на данный момент не приводятся.

Ранее Piter.tv писал о том, что пассажиров вернувшегося в Хабаровск самолета дополнительно досмотрят.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

