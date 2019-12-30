Пассажиров вернувшегося в Хабаровск самолета дополнительно досмотрят

После этого самолет еще раз вылетит в Москву.

"Аэрофлот" прокомментировал возврат лайнера после сообщения о минировании. Борт исследовали правоохранительные органы и экстренные службы, но не нашли никаких следов опасных или взрывчатых веществ. После тщательного изучения лайнера его снова направят в Москву. Каждый пассажир и их багаж пройдет более тщательный осмотр перед вылетом. Также их ждет специализированная помощь психологов МЧС. Об этом "РБК" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что рейс из Хабаровска пришлось развернуть в 800 км от города. Поводом стало анонимное сообщение, поступившее на пульт диспетчера Росгвардии. Неизвестный заявил, что в самолете с 262 пассажирами и 10 членами экипажа находится бомба. Экипаж принял решение вернуться в точку вылета и развернулся около населенного пункта Зея. Посадка прошла в штатном режиме.

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Фото: Flight24



