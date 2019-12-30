Лауреаты премии получили награды от петербургского аэропорта.

В понедельник, 27 января, стало известно, что Пулково назвал лучшие авиакомпании 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В номинации самой динамично развивающейся авиакомпании первое место заняла авиакомпания "Победа". Также стало известно, что airBaltic перевезла от 100 тыс. до 500 тыс. пассажиров за 2019 год. Лучшим перевозчиком стран СНГ стала авиакомпания Uzbekistan Airways.

Петербургский аэропорт наградил лауреатов подарками от партнеров мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, что самолет "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе.

Фото:Piter.TV