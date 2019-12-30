Аварийные службы готовы принять лайнер.

Самолет "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе. На борту воздушного судна находится 261 человек. Экипажу пришлось экстренно изменить курс из-за анонимной угрозы. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на собственный источник.

Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на борту лайнера прокомментировал эксперт

Информация об этом поступила на пульт Росгвардии. Под угрозу попал Airbus A330 российской авиакомпании. Самолет приземлится в 17:39 местного времени (10:39 по московскому времени). В настоящее время все службы аэропорта приведены в готовность. Подключены аварийно-спасательные бригады.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Аэрофлот" предложил путешественникам сдать билеты на китайские направления.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

