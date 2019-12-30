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Самолет "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Сегодня, 10:27
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lesjasap

Самолет "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

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Аварийные службы готовы принять лайнер.

Самолет "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе. На борту воздушного судна находится 261 человек. Экипажу пришлось экстренно изменить курс из-за анонимной угрозы. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на собственный источник.

Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на борту лайнера

прокомментировал эксперт

Информация об этом поступила на пульт Росгвардии. Под угрозу попал Airbus A330 российской авиакомпании. Самолет приземлится в 17:39 местного времени (10:39 по московскому времени). В настоящее время все службы аэропорта приведены в готовность. Подключены аварийно-спасательные бригады.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Аэрофлот" предложил путешественникам сдать билеты на китайские направления.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: аэрофлот, минирование, хабаровск
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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